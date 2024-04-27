Люк Уилкшир: проблема «Динамо» не в проклятии, а в менталитете

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о том, почему бело-голубые упускают возможность стать чемпионами в нынешнем сезоне РПЛ.

«Жаль, что «Динамо» снова упускает возможность стать чемпионом, но здесь дело не в каком-то проклятии, а в менталитете игроков — на мой взгляд, это основная причина. Чтобы стать чемпионом, нужно чувствовать себя победителем каждый день и не позволять этому ощущению уходить. Тренер и менталитет — вот две основные составляющие чемпионства», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России первое место занимает «Зенит», набравший 50 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 49 очков. Замыкает тройку лидеров «Динамо», имеющее в своём активе 44 очка.

В следующем туре бело-голубые сыграют с «Зенитом». Матч состоится завтра, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 мск.