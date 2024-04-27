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В КДК РФС подтвердили дисквалификацию Дуарте на один матч

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Спартака» Алексису Дуарте правильно показали жёлтую карточку в матче 21-го тура РПЛ-2023/2024 с ЦСКА (0:0). Это его четвёртое предупреждение в чемпионате России и, соответственно, он пропустит следующий матч красно-белых в турнире.

«Болельщики ЦСКА скандировали оскобителтные выражения, штраф — 50000 рублей. «Спартак» за это же оштрафован на 50000 рублей.

КДК направил документы в ЭСК для заключения. Сегодня стало известно, что судья правильно дал жёлтую карточку Дуарте. Он пропустит следующий матч», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В следующем туре красно-белые сыграют с «Локомотивом». Матч состоится в воскресенье, 28 апреля, и начнётся в 16:15 мск.