КДК РФС дисквалифицировал тренера «Тюмени» на три матча за оскорбление болельщика

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать тренера «Тюмени» Игоря Менщикова на три матча за оскорбление болельщика.

«Главный тренер «Тюмени» Менщиков дисквалифицирован на три матча Первой лиги за оскорбление болельщика», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, общение болельщика и тренера произошло на футбольном матче «Тюмень» – «Черноморец», который закончился вничью. После игры один из болельщиков обратился к тренеру, предложив уйти в отставку и не позорить Тюменскую область. В ответ мимо проходящий Игорь Менщиков улыбаясь послал болельщика на три буквы.