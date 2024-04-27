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КДК РФС оштрафовал Морено на 40 тысяч рублей и «Сочи» на 70 тысяч рублей

КДК РФС оштрафовал Морено на 40 тысяч рублей и «Сочи» на 70 тысяч рублей
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвергся санкциям в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей за опоздание на интервью перед перенесённым матчем 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Садулаев – 30'    

«Главный тренер «Сочи» Морено пришёл на интервью с опозданием на 20 минут — 40 тысяч рублей.

Задержка матча на девять минут по вине «Сочи» — 50 тысяч рублей. Позднее оформление «Сочи» формы №9 — 20 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 25 туров РПЛ «Сочи» набрал 19 очков и занимает 16-е место. После аналогичного количества матчей чемпионата России «Ахмат» заработал 25 очков и занимает 12-е место.

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