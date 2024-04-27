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КДК РФС оштрафовал главного тренера «Ростова» Карпина на 30 тысяч рублей

КДК РФС оштрафовал главного тренера «Ростова» Карпина на 30 тысяч рублей
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвергся санкциям в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей за выход за пределы техзоны в перенесённом матче 21-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 57'    

«Карпин — 13 нарушений в сезоне. Выход за пределы техзоны в матче с «Уралом» — 30 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 37 очков и занимает восьмое место. В следующем туре подопечные Карпина сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 29 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. Команды сыграют на стадионе «Ростов Арена».

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