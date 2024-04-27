Игорь Шалимов: «Сочи» на 99% вылетает из РПЛ после поражения в матче с «Ахматом»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о перенесённом матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» обыграл «Сочи» со счётом 1:0.

«Ахмат» второй матч играл в три центральных защитника. Очень рад за Лечи Сайдулаева — лёгкий, быстрый, с дриблингом, забил отличный мяч. Думаю, после этой игры можно говорить, что на 99% «Сочи» вылетает», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 26 очков и занимает 12-е место. После аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Сочи» заработал 19 очков и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Ахмат» проведёт матч с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится завтра, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.