Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Шалимов: «Сочи» на 99% вылетает из РПЛ после поражения в матче с «Ахматом»

Игорь Шалимов: «Сочи» на 99% вылетает из РПЛ после поражения в матче с «Ахматом»
Комментарии

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о перенесённом матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» обыграл «Сочи» со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Садулаев – 30'    

«Ахмат» второй матч играл в три центральных защитника. Очень рад за Лечи Сайдулаева — лёгкий, быстрый, с дриблингом, забил отличный мяч. Думаю, после этой игры можно говорить, что на 99% «Сочи» вылетает», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 26 очков и занимает 12-е место. После аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Сочи» заработал 19 очков и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Ахмат» проведёт матч с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится завтра, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Шалимов раскритиковал Рошу за удаление в матче с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android