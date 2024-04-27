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Защитник «Спартака» Тавареш: пара побед может резко улучшить наши позиции

Защитник «Спартака» Тавареш: пара побед может резко улучшить наши позиции
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Правый защитник «Спартака» Томаш Тавареш ответил на вопрос, чего он ждёт от концовки сезона Российской Премьер-Лиги.

«Перед матчем в Ростове, когда мы находились на седьмой строчке (матч 25-го тура РПЛ, в котором «Спартак» победил со счётом 5:1. — Прим. «Чемпионата»), тренер напомнил, что мы всего в нескольких очках от тройки лучших. И всё ещё возможно. Важно помнить об этом. Пара побед может резко улучшить наши позиции», — приводит слова Тавареша официальный сайт красно-белых.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место.

В следующем туре красно-белые сыграют с «Локомотивом». Эта встреча состоится завтра, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 мск.

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