Защитник «Спартака» Тавареш: пара побед может резко улучшить наши позиции

Правый защитник «Спартака» Томаш Тавареш ответил на вопрос, чего он ждёт от концовки сезона Российской Премьер-Лиги.

«Перед матчем в Ростове, когда мы находились на седьмой строчке (матч 25-го тура РПЛ, в котором «Спартак» победил со счётом 5:1. — Прим. «Чемпионата»), тренер напомнил, что мы всего в нескольких очках от тройки лучших. И всё ещё возможно. Важно помнить об этом. Пара побед может резко улучшить наши позиции», — приводит слова Тавареша официальный сайт красно-белых.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место.

В следующем туре красно-белые сыграют с «Локомотивом». Эта встреча состоится завтра, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 мск.