«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 27 апреля, состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс из Лестера. Матч начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 33 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 53 очка и занимает шестое место. После 34 туров английской Премьер-лиги «Бёрнли» заработал 23 очка и располагается на 19-й строчке.

В нынешнем сезоне английского чемпионата команды ранее встречались в матче 6-го тура. В том противостоянии «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Бруну Фернандеш.