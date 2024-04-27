Нахушев: Галицкий часто к нам заходил. Говорит, а в голове происходит ещё много процессов

Бывший защитник «Краснодара» Руслан Нахушев вспомнил о своём общении с владельцем краснодарского клуба Сергеем Галицким.

«Он часто заходил к нам, вплоть до массажных кабинетов. И общался в том числе о жизни. О футболе, конечно, тоже – европейском, российском. Дядька мировой. Это сложно объяснить, надо с ним просто пообщаться. В голове – компьютер. Играет в шахматы на 20 досок, так же в общении – говорит, но в голове происходят все процессы. Всегда позитивный, в хорошем настроении и расположении духа. После плохих игр заходил в раздевалку и подбадривал», — приводит слова Нахушева «РБ Спорт».

Напомним, левый защитник выступал за «Краснодар» с 2012 по 2014 год. За этот период он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Последним клубом в карьере Нахушева стала «Мордовия», за которую он выступал с 2014 по 2016 год. В составе мордовской команды футболист провёл 49 матчей во всех соревнованиях, в которых сделал четыре ассиста.

После 25 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 49 очков и занимает второе место.