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«Рад, что в «Спартаке» появился ещё один португалец». Тавареш — о спортдире клуба Амарале

«Рад, что в «Спартаке» появился ещё один португалец». Тавареш — о спортдире клуба Амарале
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Правый защитник «Спартака» Томаш Тавареш, ранее выступавший за «Бенфику», ответил на вопрос, взаимодействовал ли он в португальском клубе с Томашем Амаралом, с января являющимся спортивным директором красно-белых. Напомним, до работы в московском клубе 33-летний специалист занимал должность главного скаута в «Бенфике».

«Мы были знакомы, ведь оба провели в клубе много лет, но близко не общались. Я рад, что в «Спартаке» появился ещё один португалец, к тому же из моей родной «Бенфики». Когда стало известно о его назначении, сразу предложил помощь в плане адаптации.

Думаю, Амаралу должен помочь опыт работы в таком же большом клубе, на который оказывается давление и который всегда под микроскопом. Пусть у него всё получится — и «Спартак» поднимется на те высоты, где он должен быть», — приводит слова Тавареша официальный сайт красно-белых.

23-летний защитник является воспитанником «Бенфики», в системе которой он находился с 2014 по 2023 год. За взрослую команду португальского клуба за этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В свою очередь, Амарал работал в «Бенфике» с 2019 по 2023 год.

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