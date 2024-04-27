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Вест Хэм — Ливерпуль, 2:2: результат матча 35-го тура АПЛ 27 апреля 2024 года

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ
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Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Игра прошла на Олимпийском стадионе в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор из Манчестера. Матч завершился вничью — 2:2.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Боуэн – 43'     1:1 Робертсон – 48'     1:2 Ареола – 65'     2:2 Антонио – 77'    

Счёт в матче открыли хозяева: Джаррод Боуэн на 43-й минуте точно пробил головой после передачи Мохаммеда Кудуса. В начале второго тайма шотландский защитник гостей Эндрю Робертсон закрутил мяч в левый угол ворот «Вест Хэма» и сравнял счёт. На 65-й минуте вратарь хозяев Альфонс Ареоля сыграл неловко и отправил мяч в собственные ворота. Гости вышли вперёд, но форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио на 77-й минуте восстановил равновесие.

После 35 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Вест Хэм» заработал 49 очков после аналогичного количества игр и располагается на восьмой строчке.

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