«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Игра прошла на Олимпийском стадионе в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор из Манчестера. Матч завершился вничью — 2:2.

Счёт в матче открыли хозяева: Джаррод Боуэн на 43-й минуте точно пробил головой после передачи Мохаммеда Кудуса. В начале второго тайма шотландский защитник гостей Эндрю Робертсон закрутил мяч в левый угол ворот «Вест Хэма» и сравнял счёт. На 65-й минуте вратарь хозяев Альфонс Ареоля сыграл неловко и отправил мяч в собственные ворота. Гости вышли вперёд, но форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио на 77-й минуте восстановил равновесие.

После 35 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Вест Хэм» заработал 49 очков после аналогичного количества игр и располагается на восьмой строчке.