Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча 34-го тура Серии А начнётся в 19:00

«Ювентус» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча 34-го тура Серии А начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 27 апреля, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани из Рима. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 34-й тур
27 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 33 матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 64 очка и занимает третье место. «Милан» за 33 тура Серии А набрал 69 очков и сейчас располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата команды ранее встречались в матче 9-го тура. В том противостоянии «Старая синьора» одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Мануэль Локателли.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Тест
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android