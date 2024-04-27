«Ювентус» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча 34-го тура Серии А начнётся в 19:00

Сегодня, 27 апреля, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани из Рима. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 33 матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 64 очка и занимает третье место. «Милан» за 33 тура Серии А набрал 69 очков и сейчас располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата команды ранее встречались в матче 9-го тура. В том противостоянии «Старая синьора» одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Мануэль Локателли.