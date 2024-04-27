Гладилин: потеря Дуарте — не проблема для «Спартака», его есть кому заменить

Бывший российский полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом», который состоится завтра, 27 апреля, а также прокомментировал дисквалификацию защитника хозяев Алексиса Дуарте, который пропустит игру из-за перебора жёлтых карточек.

«Дерби ЦСКА — «Спартак» не было скучным, просто соперники знали друг друга и играли на результат. То же самое будет и в матче «Спартак» — «Локомотив». Обе команды ничего нового не преподнесут, уровень примерно равный.

Потеря Дуарте — не проблема для «Спартака». В команде есть достаточно квалифицированных центральных защитников, которые его заменят. Шанс ли это для Джикии, определит тренер, потому что есть ещё два игрока на эту позицию», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 39 очков и занимают шестое место. После аналогичного количества матчей в чемпионате России «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.