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Петржела: «Динамо» может победить «Зенит» — Личка знает, как это делать

Петржела: «Динамо» может победить «Зенит» — Личка знает, как это делать
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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским «Динамо» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» может проиграть «Динамо». Личка знает, как обыгрывать «Зенит», и Марцел захочет это сделать. Но тем не менее я считаю, что «Зенит» будет чемпионом в этом сезоне», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» состоится завтра, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 мск.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков в 25 матчах. На счету московского «Динамо» 44 очка. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны.

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