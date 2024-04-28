Энрике: «Гавр» так мало атаковал, но забил три гола. Не думаю, что видел подобное ранее

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о минувшем матче 31-го тура французской Лиги 1 с «Гавром» (3:3).

«Это весёлый вечер, потому что соперник, который совершает так мало атак, забивает три гола. Не думаю, что видел что-то подобное в своей карьере. Они хорошо защищались, но мы заслужили победу.

Хотел бы подчеркнуть, как невероятны наши болельщики. Неважно, счёт 1:2 или 1:3, они не перестают петь. Их настрой был заразительным», — приводит слова Энрике Marca.

Напомним, «ПСЖ», в активе которого 70 очков, идёт первым. «Гавр» имеет на своём счету 29 очков. Команда поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу, выбравшись из зоны стыковых матчей.

В следующем туре парижский клуб сыграет с «Тулузой». Встреча состоится 12 мая.