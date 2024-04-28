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«Бавария» рассматривает вариант с обменом Киммиха на Араухо и де Йонга — Sport.es

«Бавария» рассматривает вариант с обменом Киммиха на Араухо и де Йонга — Sport.es
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«Бавария» готова расстаться с 29-летним правым защитником Йозуа Киммихом грядущим летом, если до того момента он не пролонгирует своё трудовое соглашение с мюнхенцами. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, мюнхенский клуб не хочет отпускать Киммиха бесплатно, чей контракт заканчивается летом 2025 года. Руководство «красных» намерено выручить за немецкого футболиста минимум € 50 млн.

Одним из кандидатов на покупку Киммиха является «Барселона». В свою очередь, «Бавария» заинтересована в центральном защитнике сине-гранатовых Рональде Араухо и центральном полузащитнике Френки де Йонге. В связи с этим мюнхенский клуб рассматривает вариант с обменом Киммиха на этих игроков и выплатой дополнительных денежных средств каталонскому клубу.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Киммих принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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