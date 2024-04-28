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«А при чём тут клуб?» Точилин — о том, если «Сочи» останется в РПЛ благодаря расширению

«А при чём тут клуб?» Точилин — о том, если «Сочи» останется в РПЛ благодаря расширению
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о возможной ситуации, при которой клуб может сохранить прописку в РПЛ в случае расширения лиги до 18 команд.

«Ну а клуб тут при чём? Думаю, что это никак на имидже не скажется, потому что, насколько я знаю, «Сочи» не просил о расширении. Если это произойдёт, значит, это решила лига. Это ни в каком плане не скажется на имидже клуба.

Подозрения падут прежде всего на «Сочи» и кому это выгодно? Всегда кому-то выгодно, но почему именно «Сочи» тогда должен от этого страдать? Поэтому это только разговоры», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Отметим, что на данный момент «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 19 очков и отставая от идущей строчкой выше «Балтики» на четыре очка.

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