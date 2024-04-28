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«Спартак» — «Локомотив»: гости сравняли счёт в начале второго тайма

«Спартак» — «Локомотив»: гости сравняли счёт в начале второго тайма
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В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. Матч начался в 16:15 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

На 51-й минуте забил нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 3-го тура. В том противостоянии «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 1:1. Гол «Спартака» забил Антон Зиньковский. В составе железнодорожников отличился Артём Дзюба.

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