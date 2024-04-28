Адиев прокомментировал крупную победу «Ахмата» над «Пари НН»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал победу над «Пари НН» в 26‑м туре чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 5:1.

«Понятно, что счёт и очки важны в первую очередь. Мы находимся в ситуации, в которой наш клуб не должен находиться, важно победить. Даже когда соперник сравнял счёт, чувствовалось, что у нас есть запас прочности. Было ощущение, что при счёте 1:1 должны додавить соперника», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 26 матчей Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» набрал 29 очков и на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице. «Пари Нижний Новгород» после этого поражения уступил грозненцам 10-е место и опустился на 11-ю строчку, у него в активе после аналогичного количества матчей 28 очков.