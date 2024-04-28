«Спартак» — «Локомотив»: Хлусевич забил на 67-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. Матч начался в 16:15 мск. На момент написания новости счёт в матче — 3:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте преимущество московского «Спартака» увеличил защитник Даниил Хлусевич.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 3-го тура. В том противостоянии «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 1:1. Гол «Спартака» забил Антон Зиньковский. В составе железнодорожников отличился Артём Дзюба.