Булыкин: «Локомотиву» в игре со «Спартаком» не хватило времени, они бы сравняли счёт

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и красно-зелёными, который закончился со счётом 3:2.

«Спартак» победил за счёт хорошего настроя. Они хорошо выглядели физически и бежали в атаку. Конечно, и за счёт того, что использовали свои моменты. «Локомотив» тоже имел моменты, но больше получилось у «Спартака». Когда Медина забил головой, это был один из важных мячей после ошибки защитников «Локомотива».

Думаю, «Локомотиву» не хватило времени — они бы сравняли счёт. «Спартак» расцвёл после увольнения Абаскаля и находится в хорошем настроении. После дерби с ЦСКА, где «Спартак» нанёс два удара в створ, команда соскучилась по атакующим действиям и показала всё, что на что способна. Получилось зрелищное дерби», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвёртое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на пятой строчке.