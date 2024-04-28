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Булыкин: «Локомотиву» в игре со «Спартаком» не хватило времени, они бы сравняли счёт

Булыкин: «Локомотиву» в игре со «Спартаком» не хватило времени, они бы сравняли счёт
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и красно-зелёными, который закончился со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Спартак» победил за счёт хорошего настроя. Они хорошо выглядели физически и бежали в атаку. Конечно, и за счёт того, что использовали свои моменты. «Локомотив» тоже имел моменты, но больше получилось у «Спартака». Когда Медина забил головой, это был один из важных мячей после ошибки защитников «Локомотива».

Думаю, «Локомотиву» не хватило времени — они бы сравняли счёт. «Спартак» расцвёл после увольнения Абаскаля и находится в хорошем настроении. После дерби с ЦСКА, где «Спартак» нанёс два удара в створ, команда соскучилась по атакующим действиям и показала всё, что на что способна. Получилось зрелищное дерби», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвёртое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на пятой строчке.

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