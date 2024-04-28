«Динамо» — «Зенит»: команды не открыли счёт в первом тайме

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором столичное «Динамо» принимает лидера чемпионата — санкт-петербургский «Зенит».

На данный момент позади первый тайм, счёт в матче не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине гости больше владели мячом (68% на 32%), однако бело-голубые нанесли больше ударов по воротам (4 против 3).

На данный момент бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками после 25 матчей и отстают от своих сегодняшних соперников на шесть очков. В матче первого круга, который прошёл в Санкт-Петербурге 6 августа прошлого года, победа досталась москвичам со счётом 3:2.