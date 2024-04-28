«Последние 20 минут были неприятными». Игрок «Арсенала» Сака — о матче с «Тоттенхэмом»

Крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака поделился эмоциями от победы над «Тоттенхэмом» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась 28 апреля. Она завершилась со счётом 3:2 в пользу «Арсенала».
«Последние 20 минут были неприятными, но оно того стоило. Мы знаем, что это большое дерби и они не хотели проигрывать дома 0:3. Как только они забили один, игра изменилась. Но я горжусь командой. Мы боролись и заработали три очка. Нам просто нужно было сохранить спокойствие. В конце мы проявили терпение и одержали победу», — приводит слова Саки Sky Sports.
После 33 матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 60 очков и занимает пятое место. После 35 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» заработал 80 очков и располагается на первой строчке.
- 28 апреля 2024
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