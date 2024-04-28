Гафин: «Краснодар» ничего не обещал нам за эту победу. Но у Галицкого отличное вино

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после победы своей команды в сегодняшнем матче 26-го тура РПЛ над «Зенитом» (1:0) ответил на вопрос, были ли какие-либо элементы стимуляции в адрес бело-голубых со стороны «Краснодара», сражающегося с питерцами за чемпионство.

«Обещал ли нам что-то «Краснодар»? Вы из комитета по этике? (обращается к журналисту) «Краснодар» нам ничего не обещал, но я знаю, что Сергей Николаевич Галицкий производит отличный Пино Нуар — такая скрытая реклама. У нас будет последняя игра в «Краснодаре». Мы поедем туда не для того, чтобы получать этот Пино Нуар, а для того, чтобы выигрывать. Но если нас им угостят, то не откажемся», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.