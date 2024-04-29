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Холанд: если постоянно думать о чемпионской гонке в АПЛ, то можно сойти с ума

Холанд: если постоянно думать о чемпионской гонке в АПЛ, то можно сойти с ума
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал результат матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест», который завершился победой «горожан» со счётом 2:0, а также рассказал, влияет ли на его настрой чемпионская гонка в нынешнем сезоне АПЛ.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гвардиол – 32'     0:2 Холанд – 71'    

«Мы знали, какое место «Ноттингем Форест» занимает в таблице и что нас ожидает трудная игра. Поле было не из лучших, но мы не можем жаловаться на такие вещи, когда нам нужна победа, и это именно то, что мы сделали.

Самое главное — не думать [о гонке за титул], особенно в такие моменты. Честно говоря, если ты слишком много будешь думать о ней, то сойдёшь с ума, так что нужно расслабиться, получать удовольствие и сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Холанда Sky Sports.

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 79 очков и приблизился к возглавляющему турнирную таблицу АПЛ «Арсеналу» (80). При этом «горожане» сыграли на одну игру меньше. «Ноттингем Форест» находится на 17-м месте, набрав 26 очков.

Турнирная таблица АПЛ
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