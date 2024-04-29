Марцел Личка — о шутке Безрукова про деньги: в Англии началось бы серьёзное расследование

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал историю с шуткой игрока «Рубина» Руслана Безрукова.

— Шутку игрока «Рубина» Безрукова про деньги раскритиковали. Нормальная ли это реакция?

— Мы обсуждали это на обеде. Например, если бы футболист в Англии пошутил про деньги, это стало бы большим прецедентом. Сразу началось бы расследование. Это очень опасно, в Англии с этим очень жёстко.

— Что лучше: когда футболист почти молчит на интервью или шутит?

— Можно пошутить, но надо знать, как это делать. Я понимаю, что это было сказано после победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Это всегда приятно, но надо немного подумать. Да, здесь ничего не будет, но, повторюсь, в Англии началось бы серьёзное расследование, — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, футболист казанского клуба после игры 21-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

Напомним, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Фанаты ЦСКА и «Динамо» устроили файер-шоу после матча: