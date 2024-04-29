Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марцел Личка — о шутке Безрукова про деньги: в Англии началось бы серьёзное расследование

Марцел Личка — о шутке Безрукова про деньги: в Англии началось бы серьёзное расследование
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал историю с шуткой игрока «Рубина» Руслана Безрукова.

— Шутку игрока «Рубина» Безрукова про деньги раскритиковали. Нормальная ли это реакция?
— Мы обсуждали это на обеде. Например, если бы футболист в Англии пошутил про деньги, это стало бы большим прецедентом. Сразу началось бы расследование. Это очень опасно, в Англии с этим очень жёстко.

— Что лучше: когда футболист почти молчит на интервью или шутит?
— Можно пошутить, но надо знать, как это делать. Я понимаю, что это было сказано после победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Это всегда приятно, но надо немного подумать. Да, здесь ничего не будет, но, повторюсь, в Англии началось бы серьёзное расследование, — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, футболист казанского клуба после игры 21-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

Напомним, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Личка оценил победу «Динамо» над «Зенитом» в домашнем матче 26-го тура РПЛ

Фанаты ЦСКА и «Динамо» устроили файер-шоу после матча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android