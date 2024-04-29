Арбитр Федотов: если бы гол ЦСКА «Балтике» не засчитали — следовало назначить пенальти

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод со спорным голом ЦСКА в ворота «Балтики» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги (1:3).

«В любом случае, если бы гол ЦСКА не засчитали, в ворота «Балтики» следовало назначить пенальти за игру рукой Флореса. Но скандала тут не будет – этот гол ни на что не повлиял», — сказал Федотов корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, матч 26-го тура РПЛ между ЦСКА и «Балтикой» состоялся накануне, 28 апреля. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1. Автором единственного гола у гостей стал нападающий Кирилл Глебов. При этом эпизод с данным забитым мячом, который засчитал судья Бобровский, получился спорным.