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Арбитр Федотов: если бы гол ЦСКА «Балтике» не засчитали — следовало назначить пенальти

Арбитр Федотов: если бы гол ЦСКА «Балтике» не засчитали — следовало назначить пенальти
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод со спорным голом ЦСКА в ворота «Балтики» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги (1:3).

«В любом случае, если бы гол ЦСКА не засчитали, в ворота «Балтики» следовало назначить пенальти за игру рукой Флореса. Но скандала тут не будет – этот гол ни на что не повлиял», — сказал Федотов корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, матч 26-го тура РПЛ между ЦСКА и «Балтикой» состоялся накануне, 28 апреля. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1. Автором единственного гола у гостей стал нападающий Кирилл Глебов. При этом эпизод с данным забитым мячом, который засчитал судья Бобровский, получился спорным.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Бистрович – 51'     2:0 Фернандес – 76'     3:0 Капленко – 85'     3:1 Глебов – 90+2'    
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