Медиалига может провести матч со «Спартаком», в котором сыграют легенды красно-белых

Президент Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов рассказал о возможном проведении выставочного матча с московским «Спартаком». По словам Осипова, участие в матче могут принять некоторые действующие игроки и легенды красно-белых.

«Мы со „Спартаком“ в диалоге по поводу организации большого и яркого матча на их стадионе с участием игроков и легенд клуба. Очень надеемся, что в ближайшее время выйдем с анонсом этого мероприятия. Надеемся, что отсутствие человека, который был не очень лоялен к развитию медиафутбольной индустрии, позволит нам вместе со „Спартаком“ сделать яркий праздник для болельщиков», — приводит слова Осипова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Осипов рассказывал, что бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был против взаимодействия с медиафутболом. Однако недавно красно-белые отправили испанца в отставку.