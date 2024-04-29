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«Чемпионство не выигрывается, а проигрывается». Генич — о «Краснодаре»

«Чемпионство не выигрывается, а проигрывается». Генич — о «Краснодаре»
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Известный российский комментатор и журналист Константин Генич высказался по итогам матча 26-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» (0:0).

«Действительно чемпионство РПЛ не выигрывается, а проигрывается. И даже к судье претензий не предъявишь», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 29 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Игру принимал стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч завершился вничью со счётом 0:0. Таким образом, по результатам игр 26-го тура «Краснодар» остался на втором месте в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Зенит».

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Волков – 64'
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