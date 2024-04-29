Радимов: пока у конкурентов есть Волков и Лещук, «Зениту» переживать не о чем

Бывший российский футболист, а ныне тренер Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, пока у «Краснодара» и «Динамо» есть игроки, совершающие ошибки в важных матчах, «Зениту» не стоит переживать по поводу конкуренции.

«Коротко о чемпионской гонке в РПЛ: пока у конкурентов есть Волков и Лещук, переживать «Зениту» не о чем», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, по итогам 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» сравнялся с «Зенитом» в турнирной таблице. У обеих команд по 50 очков. «Зенит» находится на первой строчке лишь за счёт преимущества в личных встречах.

В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Факелом», «Краснодар» на домашней арене встретится с «Ахматом», а «Динамо» примет «Сочи».