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«Ростов» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

«Ростов» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ
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Сегодня, 29 апреля, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встретятся «Ростов» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра Сергея Чебана прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 19:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды объявили составы на матч:

Стартовый состав «Ростова»: Медведев, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Глебов, Байрамян, Комаров, Щетинин, Роналдо, Голенков.

Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев, Гогличидзе, Сидоров, Прохин, Хотулёв, Томпсон, Башич, Флорентин, Горбани, Воробьёв, Мансилья.

Напомним, «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 237 очков в 25 матчах. «Оренбург» за аналогичное количество игр набрал 26 очков и занимает 14-ю строчку.

Таблица РПЛ
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