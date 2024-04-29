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Махачкалинское «Динамо» не смогло обыграть «Черноморец» в матче 30-го тура Первой лиги

Махачкалинское «Динамо» не смогло обыграть «Черноморец» в матче 30-го тура Первой лиги
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Завершился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Встреча закончилась ничейным результатом – 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 30-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

После этой игры махачкалинское «Динамо» с 52-мя набранными очками после 29-ти проведённых матчей находится на втором месте в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024, отставая от лидирующих подмосковных «Химок» на два очка. «Черноморец» продолжает занимать 14-ю строчку, имея в своём активе 33 очка после аналогичного количества игр.

Следующий матч махачкалинское «Динамо» проведёт на своём поле в рамках 31-го тура Первой лиги с астраханским «Волгарём» 4 мая в 19:00 по московскому времени. Новороссийскому «Черноморцу» в тот же день предстоит домашняя встреча с московским «Торпедо», стартовый свисток в которой прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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