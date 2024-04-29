«Сочи» — «Факел»: хозяева открыли счёт в матче, однако гол не был зачитан

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступает Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 63-й минуте бразильский защитник Марсело Алвес вывел «Сочи» вперёд, однако гол не был зачитан из-за положения «вне игры».

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Сочи» проиграл «Факелу» со счётом 0:2. В товарищеском матче между этими командами, который состоялся в феврале этого года, были зафиксирована безголевая ничья.

После 25 сыгранных туров «Сочи» набрал 19 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице чемпионата. «Факел» имеет в своём активе 26 очков и находится на 13-й строчке.