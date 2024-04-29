Константин Лепёхин: в концовке РПЛ впервые за пять лет будет неопределённость

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Болельщикам «Зенита» не стоит расстраиваться, потому что борьба за чемпионство будет до последних туров. То же касается фанатов «Краснодара» и «Динамо». Впереди ещё четыре тура, поэтому в концовке будет неопределённость. Это первый раз за последние пять лет. При этом у меня есть ощущение, что все три команды ещё смогут потерять очки», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 26 туров чемпионата России по футболу на счету «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков. Но петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице из-за результатов личных встреч с южанами. На третьем строчке располагается московское «Динамо» (47 очков).