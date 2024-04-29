Карло Анчелотти рассказал об отношении к Томасу Тухелю

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о рулевом мюнхенской «Баварии» Томасе Тухеле.

«Он великолепный тренер. Это впечатляющий стратег. Я испытываю к нему большое уважение и большую теплоту», – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Томас Тухель возглавляет мюнхенскую «Баварию» с марта 2023 года. Однако уже в конце нынешнего сезона немецкий специалист покинет клуб. Такое решение тренер и руководство команды приняли в феврале 2024 года.

Напомним, завтра, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом». Встреча пройдёт в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 по московскому времени.