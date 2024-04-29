Зарема Салихова — о надеждах «Краснодара» на чемпионство: по усам текло, а в рот не попало

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о шансах «Краснодара» на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Напомним, «быки» не смогли обыграть «Крылья Советов» (0:0) в матче 26-го тура и возглавить турнирную таблицу чемпионата.

«Видимо, «Краснодар» тоже без моих цитат не мотивирован побеждать. Тренеру нечего показывать в раздевалке. «По усам текло, а в рот не попало» – про их надежды на чемпионство», — приводит слова Салиховой Metaratings.

По итогам 26 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. «Краснодар» с 50 очками находится на втором месте, уступая сине-бело-голубым по сумме личных встреч. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (47 очков).