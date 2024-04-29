Карпин – о победе над «Оренбургом»: до гола Комличенко на табло был какой‑то сюрреализм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 29 апреля в Ростове-на-Дону. Она закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Карпина.

«Что почувствовал, когда Комличенко забил в концовке? Почувствовал то, что и было на табло до этого, какой‑то сюрреализм был. У «Ростова» было всё: и игра, и моменты, но счет на табло этого не отображал. Когда забил Комличенко, подумал, что — свершилось. Почему команде долго не удавалось забить? Просто не забивали. Было бы плохо, если бы моментов не было, но они были», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что в сегодняшнем матче росточане до 81-й минуты уступали в счёте. Однако голы нападающих Роналдо и Николая Комличенко помогли южанам добыть волевую победу.

Напомним, не счету подопечных Валерия Карпина 40 очков. Ростовчане занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 26 туров. Оренбуржцы с 26 очками располагаются на 14-й строчке.