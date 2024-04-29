«Барселона» ‐ «Валенсия»: каталонцы уступают после первого тайма, играя в большинстве

В эти минуты проходит матч 33-го тура испанской Примеры, в котором играют каталонская «Барселона» и «Валенсия». Игра проводится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. После первого тайма счёт 2:1 в пользу гостей.

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На 22-й минуте Фермин Лопес открыл счёт в матче и вывел каталонцев вперёд.

Гости усилиями Уго Дуро и Хосе Луиса Вайя (с пенальти) к 38-й минуте вырвались вперёд.

В компенсированное к первому тайму время голкипер валенсийцев Георгий Мамардашвили получил прямую красную карточку за фол последней надежды — он сыграл рукой за пределами штрафной площади, не позволив вингеру сине-гранатовых Ламину Ямалу убежать с мячом к пустым воротам.

Напомним, «Барселона» за 32 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по футболу набрала 70 очков. Каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия», в активе которой после аналогичного количества встреч 47 очков, идёт седьмой.