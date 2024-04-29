Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» ‐ «Валенсия»: каталонцы уступают после первого тайма, играя в большинстве

«Барселона» ‐ «Валенсия»: каталонцы уступают после первого тайма, играя в большинстве
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 33-го тура испанской Примеры, в котором играют каталонская «Барселона» и «Валенсия». Игра проводится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. После первого тайма счёт 2:1 в пользу гостей.

Испания - Примера . 33-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
2 : 2
Валенсия
Валенсия
1:0 Лопес Мартин – 22'     1:1 Дуро – 27'     1:2 Вайя – 38'     2:2 Левандовски – 50'    
Удаления: нет / Мамардашвили – 45+4'
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На 22-й минуте Фермин Лопес открыл счёт в матче и вывел каталонцев вперёд.

Гости усилиями Уго Дуро и Хосе Луиса Вайя (с пенальти) к 38-й минуте вырвались вперёд.

В компенсированное к первому тайму время голкипер валенсийцев Георгий Мамардашвили получил прямую красную карточку за фол последней надежды — он сыграл рукой за пределами штрафной площади, не позволив вингеру сине-гранатовых Ламину Ямалу убежать с мячом к пустым воротам.

Напомним, «Барселона» за 32 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по футболу набрала 70 очков. Каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия», в активе которой после аналогичного количества встреч 47 очков, идёт седьмой.

Таблица Примеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android