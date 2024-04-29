Тарханов: я всегда спасал команды от вылета, но из «Урала» ко мне никто не обращался

Известный отечественный тренер Александр Тарханов высказался о борьбе «Урала» в этом сезоне за право остаться в Российской Премьер-Лиге. Напомним, сегодня, 29 апреля, «шмели» встретились в рамках 26-го тура чемпионата на выезде с казанским «Рубином». Игра завершилась со счётом 1:1. Подопечные Виктора Гончаренко смогли уйти от поражения на 86-й минуте благодаря голу защитника Силвие Бегича.

«Я никогда не вылетал, спасал команды даже в сложнейших ситуациях. Но из «Урала» ко мне никто не обращался. Что делать, чтобы спасти команду? Быть хладнокровным и быстро определить состав – кто может играть в стрессовой ситуации. Я так всегда делал. Лишние эмоции нужно убирать. В ключевые моменты тренер и игроки должны быть спокойны и хладнокровны. Надеюсь, Гончаренко сможет спасти «Урал», — сказал Тарханов в интервью «Матч ТВ».

69-летний Александр Тарханов за свою тренерскую карьеру дважды возглавлял «Урал»: в периоды с 2013-го по 2015-й год и с 2016-го по 2018-й год.

По итогам 26-ти туров Российской Премьер-Лиги екатеринбуржцы с 25-тью очками находятся на предпоследнем, 15-м месте. Следующую игру внутреннего первенства «Урал» проведёт на своём поле с калининградской «Балтикой». Запланированная на 6 мая встреча начнётся в 15:45 по московскому времени.