Стало известно, когда «Ливерпуль» объявит о назначении нового тренера

Новым главным тренером «Ливерпуля» станет Арне Слот, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сейчас специалист возглавляет «Фейеноорд».

По данным источника, клубы подписали все документы, необходимые для этого назначения. Официальное объявление планируется на этой неделе.

По информации Романо, «Ливерпуль» заплатит за тренера компенсацию в размере € 13-15 млн.

Таким образом Слот станет самым дорогим нидерландским тренером в истории. Нынешний главный тренер Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

45-летний специалист тренирует «Фейеноорд» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза победил, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил. Действующее трудовое соглашение Слота с «Фейеноордом» рассчитано до лета 2026 года.