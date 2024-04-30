Арутюнянц порадовался за Комличенко, который прервал 16-матчевую безголевую серию

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о голе нападающего команды Николая Комличенко, который прервал 16-матчевую безголевую серию. Последний раз 28-летний нападающий забивал 12 августа 2023 года.

Вчера, 29 апреля, «Ростов» обыграл «Оренбург» со счётом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата России.

«Конечно, рад за Колю. Он забил хороший, красивый и очень важный гол, который принёс нам три очка. У него попрёт в оставшихся турах? У него всё прёт. И у «Ростова» тоже», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Комличенко сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

Комличенко перешёл в «Ростов» из московского «Динамо» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 1,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 4,5 млн.

После 26 туров «Ростов» занимает седьмое место в РПЛ с 40 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (50 очков).