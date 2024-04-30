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Арутюнянц порадовался за Комличенко, который прервал 16-матчевую безголевую серию

Арутюнянц порадовался за Комличенко, который прервал 16-матчевую безголевую серию
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о голе нападающего команды Николая Комличенко, который прервал 16-матчевую безголевую серию. Последний раз 28-летний нападающий забивал 12 августа 2023 года.

Вчера, 29 апреля, «Ростов» обыграл «Оренбург» со счётом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 19:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Томпсон – 12'     1:1 Роналдо – 81'     2:1 Комличенко – 90+6'    

«Конечно, рад за Колю. Он забил хороший, красивый и очень важный гол, который принёс нам три очка. У него попрёт в оставшихся турах? У него всё прёт. И у «Ростова» тоже», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Комличенко сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

Комличенко перешёл в «Ростов» из московского «Динамо» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 1,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 4,5 млн.

После 26 туров «Ростов» занимает седьмое место в РПЛ с 40 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (50 очков).

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