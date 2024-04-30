Агент: Роналдо живёт в Ростове с мамой и невестой, он полюбил Россию

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, высказался об адаптации игрока в России. Также представитель форварда оценил гол Роналдо в ворота «Оренбурга» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Отличный гол. Главное, что он помог команде получить три очка в непростом матче. Как адаптация Роналдо? Он полюбил Россию. Ростов — очень гостеприимный город. Роналдо живёт вместе с мамой и невестой, поэтому никаких проблем нет», — приводит слова Гранхи Metaratings.

Напомним, 23-летний футболист перешёл в «Ростов» из болгарской «Левски София» минувшей зимой. За жёлто-синих бразильский игрок атакующей линии провёл 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.