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Агент: Роналдо живёт в Ростове с мамой и невестой, он полюбил Россию

Агент: Роналдо живёт в Ростове с мамой и невестой, он полюбил Россию
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Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, высказался об адаптации игрока в России. Также представитель форварда оценил гол Роналдо в ворота «Оренбурга» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Отличный гол. Главное, что он помог команде получить три очка в непростом матче. Как адаптация Роналдо? Он полюбил Россию. Ростов — очень гостеприимный город. Роналдо живёт вместе с мамой и невестой, поэтому никаких проблем нет», — приводит слова Гранхи Metaratings.

Напомним, 23-летний футболист перешёл в «Ростов» из болгарской «Левски София» минувшей зимой. За жёлто-синих бразильский игрок атакующей линии провёл 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 19:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Томпсон – 12'     1:1 Роналдо – 81'     2:1 Комличенко – 90+6'    
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