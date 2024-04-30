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Слишкович высказался об игре «Спартака» под своим руководством

Слишкович высказался об игре «Спартака» под своим руководством
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался об игре красно-белых под своим руководством. Он рассказал, по каким схемам играет команда, а также отметил мотивацию и самоотдачу футболистов.

«Я не смог многого добиться на тренировках за короткое время, так как сразу начался плотный график матчей. До этого мы играли по схеме 4-4-2, а в моей первой игре в Кубке с «Зенитом» мы играли по схеме 4-2-3-1. Затем в чемпионате против «Ростова» мы выиграли на выезде, используя схему 3-5-2, как и против ЦСКА. Я сделал это потому, что, зная своих игроков, был уверен, что они сыграют хорошо и качественно. Я не делал это вслепую. Действительно, футболисты были великолепны, мотивированы, очень хорошо выстраивались на поле и показали блестящий результат, который нам всем очень нужен для уверенности в следующих матчах», — приводит слова Слишковича Jutarnji.

По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.

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