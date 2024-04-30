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Терёхин: почему бы «Динамо» не сделать дубль в сезоне — выиграть в чемпионате и Кубке

Терёхин: почему бы «Динамо» не сделать дубль в сезоне — выиграть в чемпионате и Кубке
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о турнирных амбициях бело-голубых.

«Эти два клуба ещё находятся в чемпионской гонке, «Динамо» точно, а «Спартак» хочет попасть в призовые места. Также хотят и Кубок выиграть, потому что это престижный турнир. В матче выйдут основные составы, все захотят пройти дальше в финал и бороться за Кубок.

Почему бы «Динамо» не сделать дубль в сезоне — выиграть в чемпионате и Кубке. Это было бы сказкой», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, команда Марцела Лички набрала 47 очков за 26 матчей. «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» имеют в своём активе по 50 очков. Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице из-за результатов личных встреч с южанами.

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