«Вальядолид» — следующий». Роналдо продал контрольный пакет акций «Крузейро»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бывший нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо продал контрольный пакет акций бразильского футбольного клуба «Крузейро», сообщает Marca. Сообщается, что экс-форвард получил € 109 млн за 90% акций клуба.

«Вальядолид» — следующий», — сказал Роналдо на пресс-конференции, посвящённой продаже акций «Крузейро».

Роналдо — двукратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка Америки, двукратный чемпион Испании в составе «Реала» (Мадрид), двукратный обладатель «Золотого мяча». Футболист завершил карьеру в 2011 году.

Бывший форвард сборной Бразилии стал владельцем «Крузейро» в декабре 2021 года. Под его руководством команда вернулась в бразильскую Серию А и завершила прошлый сезон на 14-м месте.

В 2018-м году Роналдо стал владельцем «Вальядолида». 51% акций испанского клуба обошёлся экс-игроку в € 30 млн.