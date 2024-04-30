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Бушманов поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке России

Бушманов поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке России
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится в среду, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет интересная и зрелищная игра в атаке от обеих команд. Думаю, что будет ротация в составах. Надеюсь, что увидим качественный футбол. И «Динамо», и «Спартак» нацелены на атаку. После увольнения Абаскаля у команды было два матча без активной игры в атаке и два — очень хороших и результативных. Пока «Спартак» ещё на качелях, но есть улучшения в атаке. Надеюсь, что так всё и продолжится. Поменялся состав, может, и атмосфера внутри коллектива. Угальде — качественный игрок, но есть кому заменить его в атаке», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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