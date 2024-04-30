Бушманов поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится в среду, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Будет интересная и зрелищная игра в атаке от обеих команд. Думаю, что будет ротация в составах. Надеюсь, что увидим качественный футбол. И «Динамо», и «Спартак» нацелены на атаку. После увольнения Абаскаля у команды было два матча без активной игры в атаке и два — очень хороших и результативных. Пока «Спартак» ещё на качелях, но есть улучшения в атаке. Надеюсь, что так всё и продолжится. Поменялся состав, может, и атмосфера внутри коллектива. Угальде — качественный игрок, но есть кому заменить его в атаке», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.