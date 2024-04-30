Дюков ответил на вопрос о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможном изменении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге, а также прокомментировал слухи о возможном смягчении лимита в ФНЛ.

«Будет ли пересмотрен лимит в РПЛ? Всё возможно. Закончится сезон, подведём итоги. У нас была договорённость с Минспорта (о действии лимита в течение двух лет. — Прим. «Чемпионата»), посмотрим аналитику, после чего сделаем заключение и выводы. Налог на легионеров? Если клубы поддержат, то, может быть, вернёмся к рассмотрению вопроса. Но я сомневаюсь.

В ФНЛ говорят о смягчении лимита, и даже о разрешении клубам Второй лиги иметь в своём составе одного иностранца? Со мной этот вопрос никто не обсуждал. Что комментировать слухи… Возможно, ФНЛ проводит опрос, чтобы понять мнения клубов. Но дальше, если лига обоснует это, и мы увидим пользу, то всё возможно. Но для нас ФНЛ, Первая и Вторая лига — те площадки, которые дают возможность развиваться игрокам», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, согласно правилам лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге в заявке команды на сезон может быть не больше 13 иностранных игроков и не меньше 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле могут выходить не больше восьми легионеров.

Ранее в СМИ сообщалось, что ФНЛ предлагает для обсуждения следующую модель участия легионеров в соревнованиях под эгидой лиги:

— Первая лига — увеличение количества легионеров в заявке до семи игроков, увеличение количества игроков на поле до не более чем пяти футболистов;

— Вторая лига — три игрока не старше 23 лет в заявке на сезон.