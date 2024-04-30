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Никимбаев: Файзуллаев будет главным лидером сборной Узбекистана на ОИ-2024

Никимбаев: Файзуллаев будет главным лидером сборной Узбекистана на ОИ-2024
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Один из организаторов Кубка Азии U23 в 2024 году Алишер Никимбаев высказался о выходе национальной команды Узбекистана на ОИ-2024 и оценил в этом роль полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«В Узбекистане Кубок Азии считается серьёзным событием. Несмотря на то что у нас есть хорошие боксёры, все на Олимпиаде будут следить за футболом, без разницы, будут медали или нет. Однозначно, Аббос — лидер молодёжной сборной. Это было видно по игре с Индонезией», — приводит слова Никимбаева Metaratings.

Напомним, накануне, 29 апреля, состоялся матч полуфинала Кубка Азии по футболу между молодёжными сборными Узбекистана и Индонезии. Встреча прошла в Дохе (Катар) и завершилась со счётом 2:0 в пользу Узбекистана. Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев вышел в стартовом составе молодёжной сборной Узбекистана и был заменён на 90-й минуте. Таким образом, сборная Узбекистана вышла в финал Кубка Азии U23, где сыграет с победителем полуфинального матча Япония — Ирак. Кроме того, сборная Узбекистана благодаря этому результату впервые в истории попала на Олимпиаду. Футбольный олимпийский турнир пройдёт во Франции с 24 июля по 10 августа в Париже (Франция).

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