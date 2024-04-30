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Аленичев: сложно представить, что Слишковича утвердят главным тренером «Спартака»

Аленичев: сложно представить, что Слишковича утвердят главным тренером «Спартака»
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что Владимира Слишковича вряд ли назначат главным тренером красно-белых на постоянной основе.

«Думаю, даже если «Спартак» четыре матча выиграет, что будет крайне сложно сделать, вряд ли Слишковича сделают главным. Раз спортивный директор — иностранец, ведутся переговоры с иностранными тренерами. Что может сделать руководство, так это оставить Слишковича в тренерском штабе команды на следующий сезон», — приводит слова Аленичева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Пари НН» на выезде. В среду, 1 мая, подопечные Слишковича проведут матч 1/2 финала Пути регионов с московским «Динамо». Игра пройдёт на «ВТБ Арене — Центральном стадионе им. Льва Яшина» и начнётся в 18:00 по московскому времени.

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