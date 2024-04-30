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«Мы не единственные, кто принимает решения». Отец Мбаппе — об участии сына на Олимпиаде

«Мы не единственные, кто принимает решения». Отец Мбаппе — об участии сына на Олимпиаде
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Вильфрид Мбаппе, являющийся отцом нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе, ответил на вопрос, примет ли его сын участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже грядущим летом.

«Я не знаю, что произойдёт, потому что мы не единственные, кто принимает решения. Но, что бы ни случилось, он [Мбаппе] получит удовольствие, потому что Олимпиада пройдёт здесь [в Париже]», — приводит слова Вильфрида Мбаппе RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что мадридский «Реал», к которому с наибольшей вероятностью французский футболист присоединится летом, принял решение не отпускать Мбаппе на Олимпийские игры. Сообщается, что «сливочные» хотят, чтобы нападающий мог отдохнуть перед предсезонным турне клуба, которое пройдёт после завершения Евро-2024.

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